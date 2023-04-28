Сбербанк стал ближе к намыву

На офисном рынке Санкт-Петербурга начинает восстанавливаться активность арендаторов. Сбербанк снял более 25 тыс. кв. м в принадлежащем «Максидому» бизнес-центре на Васильевском острове для размещения IT-специалистов. Годовая аренда площадей может обойтись кредитной организации в 455 млн рублей. В ряде качественных бизнес-центров произошло снижение ставок, что стимулировало спрос на аренду, но его уровень по-прежнему далек от докризисного, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сбербанк арендовал 25,2 тыс. кв. м в офисном комплексе на Уральской улице, 1, который принадлежит DIY-ритейлеру «Максидом». Об этом «Ъ-СПб» рассказали источники на рынке коммерческой недвижимости. По их информации, кредитная организация займет три корпуса бизнес-центра. В Сбербанке и «Максидоме» «Ъ-СПб» подтвердили заключение договора, но его условий не раскрыли. Это крупнейшая сделка по аренде офисных площадей на рынке Петербурга в этом году.

Арендованные помещения будут использоваться для размещения IT-специалистов, рассказал представитель Сбербанка. В результате их переезда высвободится часть площадей в разных зданиях банка, уточнил он. Программисты Сбербанка сейчас работают в бизнес-центрах «Карповка, 5» и «Русские самоцветы», а также в коворкинге «Практик» на Малоохтинском проспекте, следует из размещенных на портале HeadHunter вакансий банка. На арендованной площади можно разместить 2,5 тыс. сотрудников, говорит источник «Ъ-СПб» на офисном рынке.

Партнер East Real Сергей Федоров считает, что с учетом размера сделки Сбербанк мог снять площади с дисконтом — за 1 тыс. рублей за «квадрат». Генеральный директор «МТЛ. Управление активами» (входит в ГК «БестЪ») Станислав Ступников оценивает ставку аренды в 1,5 тыс. рублей с НДС. Таким образом, годовая аренда офиса может обойтись Сбербанку в сумму около 455 млн рублей. Договор аренды, вероятно, рассчитан на пять-десять лет, предполагает господин Ступников.

Это хорошая сделка для «Максидома», поскольку ему удалось найти надежного арендатора в условиях высокой вакансии на офисном рынке, уверен господин Федоров. Решение Сбербанка снять офис может быть вызвано дефицитом на рынке готовых объектов для покупки сопоставимой площади, полагает господин Ступников. Кроме того, действующие бизнес-центры обременены договорами аренды, что не позволит быстро организовать переезд, указывает он.

Дополнительные офисные площади, скорее всего, потребовались Сбербанку в связи с амбициозными планами по развитию в сфере финтеха, искусственного интеллекта и ряде других отраслей, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Сбербанк мог воспользоваться уходом массовым уходом из России иностранных IT-компаний для расширения команды разработчиков, добавляет господин Федоров.

Заключенная сделка не отменяет планов Сбербанка по созданию штаб-квартиры в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова, но сроки этого проекта пока непонятны, утверждают источники «Ъ-СПб». Площадка под строительство головного офиса принадлежала компании «Терра Нова», которая перешла под контроль кредитной организации в 2018 году. После ввода офисного здания кредитная организация намерена сосредоточить там все свои административные подразделения, которые рассредоточены по городу. По информации собеседников «Ъ-СПб», до кризиса Сбербанк рассматривал возможность строительства 100 тыс. кв. м офисных площадей под собственные нужды.

В начале 2023 года активность арендаторов на офисном рынке Санкт-Петербурга выросла. По данным NF Group, за первый квартал объем сделок по аренде офисов составил 31,4 тыс. кв. м, что вдвое превышает показатели аналогичного периода 2022 года. В компании связывают это с миграцией арендаторов между объектами в условиях выросшего предложения. В структуре спроса лидером является нефтегазовый сектор, за ним следуют производственные и финансовые организации, отмечают в NF Group. Спрос на рынке офисной недвижимости пока далек от докризисного уровня, но уровень вакансии постепенно сокращается, подтверждает господин Ступников. Компании перестают занимать выжидательную позицию, поскольку ряд качественных объектов снизил ставки аренды, объясняет он. На конец марта доля пустующих помещений на рынке составляла 11,4%, подсчитали в Maris.

Константин Куркин