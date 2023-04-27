Приз зрительских симпатий ММКФ получила «Черная луна» мексиканского режиссера Тонатью Гарсии

Организаторы 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вручили первые награды конкурса перед официальной церемонией закрытия. Приз зрительских симпатий достался фильму «Черная луна» мексиканского режиссера Тонатью Гарсии.

Обладателем приза жюри Российской кинокритики стала лента «След зверя» серба Ненада Павловича. Этот же фильм получил особое упоминание Федерации киноклубов России.

Призы жюри Гильдии неигрового кино и телевидения получили фильмы «В храме Шаолинь» китайского режиссера Хунюнь Сунь и «Отец» Юрия Мокиенко. В документальном конкурсе киноклубы России наградили картину «Ла Сингла» испанского режиссера Паломы Сапаты.

Жюри российских программ присудило награду ленте «Доктор» режиссера Артема Темникова. Приз посвящен памяти сыгравшего главную роль Сергея Пускепалиса — он умер осенью 2022 года.

ММКФ открылся 20 апреля и завершится сегодня, 27 апреля. Основная конкурсная программа пройдет в театре «Россия», в нее входят 11 фильмов из разных стран.

Лусине Баласян