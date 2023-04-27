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Коммерсантъ FM
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Тахи добавили срок

Осужден вор в законе Георгий Углава

Забайкальский краевой суд завершил длившееся более трех лет рассмотрение уголовного дела в отношении десяти участников организованного преступного сообщества, обвиняемых в совершении свыше 150 различных преступлений. Лидер сообщества, уроженец Грузии Георгий Углава, известный в криминальном мире как Тахи за руководство группировкой и совершение ряда других преступлений на территории Забайкалья и Бурятии получил 18 лет лишения свободы, его сообщники — от 8 до 20 лет. Осужденные не признают свою вину и намерены обжаловать судебное решение.

Георгий Углава

Георгий Углава

Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

Георгий Углава

Фото: УМВД России по Забайкальскому краю

Судебное заседание началось с нецензурной брани — реакции 61-летнего Георгия Углавы на заходящих в зал журналистов. Оскорбительные высказывания в адрес представителей СМИ и их профессиональных качеств продолжались в течение нескольких минут. Выплеснув таким образом эмоции, Углава потребовал для себя медицинскую помощь. Прибывшие сотрудники скорой диагностировали у него высокое давление и увезли под конвоем. Оглашение приговора состоялось без главного обвиняемого.

«Суд установил, что ранее судимый уроженец Грузии, известный в криминальных кругах как вор в законе Тахи, в 2003 году с участием иных лиц создал и более десяти лет руководил организованным преступным сообществом. Это было необходимо для извлечения материальной выгоды с помощью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Забайкальского края и за его пределами. При этом в большинстве районов Забайкалья действовали структурные подразделения, возглавляемые назначенными им руководителями. Участники сообщества совершали вымогательства, грабежи, разбойные нападения, хищения автомашин, кражи в особо крупном размере, что крайне негативно сказывалось на криминогенной обстановке»,— перечисляется суть обвинений в сообщении краевого суда.

Георгий Углава родился в 1961 году, был «коронован» в 1987 году. В период с 1980-х по 2000-е за различные преступления был четырежды осужден в Ленинграде, Москве и Твери. Последний арест произошел 1 февраля 2015 года в Москве, после чего Углаву перевезли в Забайкалье. Региональное УМВД, проводившее следствие, в этом же году предъявило ему и еще 16 мужчинам обвинения в создании и руководстве преступным сообществом, серии грабежей, краж, вымогательств и угонов машин для дальнейшего выкупа их владельцами.

В апреле 2017 года содержащийся в СИЗО Углава решением Центрального районного суда Читы был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за вымогательство у бизнесмена, совершенное в 2007 году. Расследование других преступлений продолжилось.

В Забайкальский краевой суд дело по обвинению в организации преступного сообщества поступило в феврале 2020 года.

Как уточнила пресс-служба краевой прокуратуры, Тахи и еще девяти его сообщникам (так называемым смотрящим за городом Читой и районами Забайкалья) были предъявлены обвинения в совершении более 150 различных преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 и ч. 4 ст. 210 (создание преступного сообщества, а также участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная организованной группой), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), ч. 3 ст. 161 (грабеж, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем, совершенное организованной группой, причинившее особо крупный ущерб, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

В частности, в краевом суде был представлен такой эпизод вымогательства у читинских предпринимателей имущества стоимостью 17 млн руб.

Объем уголовного дела составил 200 томов (11 тыс. листов). В ходе процесса был допрошен 181 человек в качестве свидетелей и потерпевших. Гособвинение в ходе прений запрашивало для Углавы наказание в виде 22 лет лишения свободы.

Суд признал виновным Георгия Углаву, приговорив его к 18 годам колонии строгого режима. Наказание будет исчисляться с момента заключения под стражу — с 1 февраля 2015 года. Сообщники Тахи приговорены к срокам от 8 до 20 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщила краевая прокуратура, криминальный авторитет и участники группировки отрицали свою «осведомленность о деятельности преступного сообщества, причастность к нему и совершению преступлений». Представители защиты намерены обжаловать приговор.

Влад Никифоров, Иркутск

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