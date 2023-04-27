Белгородец погиб при попытке распилить снаряд времен Великой Отечественной

В селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области погиб мужчина, который во дворе собственного дома распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны, один снаряд сдетонировал. По словам главы района Игоря Щепина, оперативные службы прибыли на место, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Губернатор Вячеслав Гладков призвал чиновников на местах активнее вести разъяснительную работу с населением.

«Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы... потом теряет руки, ноги, гибнет — так не должно быть! Задача глав районов и округов — продолжить разъяснительную работу среди жителей. Особенно среди детей. В сотый раз проходить, объяснять, рассказывать»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Владимир Зоркий, Воронеж