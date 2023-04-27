Нижегородская промышленность выросла на 13% в марте

Индекс промышленного производства в Нижегородской области по итогам первого квартала составил 103,3% к уровню прошлого года. При этом в марте рост составил 13,2%, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

В том числе, рост производства на обрабатывающих предприятиях составил 3% по итогам всего квартала и 15,6% по итогам марта.

В январе-марте в Нижегородской области заметнее всего выросло производство транспортных средств и оборудования — в 1,8 раза, электрооборудования – в 1,5 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,4 раза. Спад отмечается в производстве автотранспорта (-35,2%), обработке древесины (-24%) и производстве лекарств (-22,9%).

Анастасия Еремина