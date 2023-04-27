«Эфко» выкупает у голландской Upfield бренд производящегося на ее воронежском заводе маргарина

Крупный производитель соусов и растительных масел «Эфко» (есть активы в регионах Черноземья) выкупает созданный в 2000 году бренд маргаринов «Пышка», до этого входивший в портфель Unilever голландской Upfield. Об этом «Ъ» рассказали в самой компании. Группа уже начала поставлять продукт и намерена довести его долю до 15% от всех маргаринов. В результате «Эфко» хочет занять более 80% премиум-сегмента в категории. Стоимость сделки не раскрывается, в Upfield «Ъ» не ответили.

Маргарин для выпечки «Пышка» из растительных масел, появившийся в РФ с 2000 года, в 2023-м уже начал выпускаться на предприятии «Эфко» в Евдаково Воронежской области по лицензионному соглашению. В компании отметили, что через 2-3 месяца планируют полностью завершить процесс перехода прав на торговую марку. По словам исполнительного директора «Эфко» Сергея Иванова, «Эфко» хотела выкупить бренд еще пять лет назад, но тогда сделку завершить не удалось.

«Эфко» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. ГК выпускает соусы и растительные масла под марками «Слобода», Altero, маргарины «Добавкин», «Добрый пекарь», растительные альтернативы мясных и молочных продуктов Hi!. В 2021 году выручка «Эфко» выросла на 56%, до 223 млрд руб.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ».

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