Сегодня исполняется 45 лет главе Республики Мордовия Артему Здунову

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Артем Здунов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Рязанской области Павел Малков:

— Уважаемый Артем Алексеевич! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем. Благодаря Вашей энергии и профессионализму Республика Мордовия меняется к лучшему. Вы находите новые точки роста для развития экономики и активно работаете над укреплением социальной сферы. Уверен, что Ваши управленческие навыки и личные качества, целеустремленность и преданность делу будут способствовать процветанию региона. Желаю здоровья и энергии для новых достижений во благо Мордовии и ее жителей! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»