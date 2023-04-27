Осужденный на 13 лет за взятки судья алтайского арбитража обжаловал приговор

Судья арбитражного суда Алтайского края Алексей Городов, осужденный на 13 лет колонии за коррупцию, обжаловал приговор. Это следует из информации в карточке дела на сайте Центрального райсуда Барнаула, который рассматривал уголовное дело в отношении судьи. Апелляционное представление на приговор подала прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

11 апреля 2023 года Алексея Городова признали виновным в шести эпизодах получения взяток (ст. 290 УК РФ) и приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн руб.

По версии следствия, он брал взятки от арбитражного управляющего и предпринимателя за принятие выгодных им решений по делам о банкротстве, общая сумма вознаграждений составила около 5 млн руб. После оглашения приговора Алексея Городова взяли под стражу.

Арбитражный судья настаивает на своей невиновности. Выступая с последним словом, он заявил, что его устроит только оправдательный приговор.

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Илья Николаев