Генпрокурор посетит Пермь сразу после майских праздников

10 мая Пермский край планирует посетить Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Ожидается, что он примет участие в подведении итогов масштабной проверки в прокуратуре региона, а также лично проведет прием граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», всего планируется провести прием нескольких сот человек, в том числе и предпринимателей. Сейчас прокуратуру региона проверит бригада проверяющих из генеральной прокуратуры. Как отмечают собеседники «Ъ-Прикамье», таких масштабных проверок в регионе не было с 2014 года.