Главные новости за 26 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский предприниматель Андрей Марченко, владеющий сетью отелей Marton, сообщил, что отправился добровольцем в зону СВО,— там он будет служить в разведке. Ранее в отношении Марченко возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн руб.

Отель «Имеретинский», перешедший в государственную собственность в сентябре прошлого года, передали в пользование научно-технологического университета «Сириус».

В 2022 году убыток ООО «Инвестстрой», принадлежащей Сергею Галицкому, составил 7,7 млрд руб. Чистая прибыль компании за прошлый год составила 40,6 млрд руб.

Спасатели вертолетом МЧС эвакуировали 16-летнего подростка и его мать в бессознательном состоянии, которые упали со скалы на склоне хребта Ачишхо.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал игроков футбольных клубов «Краснодар-2» и «Кубань», которые устроили драку во время матча Первой лиги.

«Абрау-Дюрсо» начала выпуск энергетических напитков VARYAG. Они созданы совместно с одноименной сетью клубов единоборств. До конца года компания планирует продать около 1 млн банок.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о необходимости расторгнуть зерновую сделку. По его мнению, недавние попытки использовать гуманитарный коридор для атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь демонстрируют «недоговороспособность» Украины.

Туристы выкупили большую часть недорогих номеров класса стандарт в отелях Сочи на летний период. Во многих популярных отелях остались лишь номера класса люкс.

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