Отель «Имеретинский» передали университету «Сириус»

Отель «Имеретинский», перешедший в государственную собственность в сентябре прошлого года, передали в пользование научно-технологического университета «Сириус». С 17 апреля администрация «Сириуса» распространила уведомления на территории отеля о переходе и установлении нового пропускного режима.

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Лица, проживающие на территории комплекса, согласно распространяемым сведениям, должны были представить в трехдневный срок документы основания их нахождения в отеле. Работа нового пропускного режима намечена на 26 апреля. В тексте уведомления указано, что требования не касаются собственников апартаментов.

В сентябре 2022 года решением Хамовнического районного суда Москвы отель перешел в государственную собственность. Бывшим владельцем является компания «РогСибАл», которую связывают с предпринимателем Олегом Дерипаской. В феврале текущего года стало известно о закрытии отеля. Комплекс перестал принимать новых гостей с 31 января.

Как сообщает информагентство «ТурДом», в отеле уже размещают сотрудников ВУЗа, которым в качестве служебного жилья предоставили номера в комплексе.

Анастасия Донскова

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