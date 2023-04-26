Глава парламента Крыма предложил расторгнуть зерновую сделку

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о необходимости расторгнуть зерновую сделку. Об этом глава крымского кабмина написал в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы парламента Крыма Владимира Константинова Фото: Telegram-канал главы парламента Крыма Владимира Константинова

По мнению парламентария, недавние попытки использовать гуманитарный коридор для атаки украинских беспилотников на Крым и Севастополь демонстрируют «недоговороспособность» Украины.

«Нам хорошо известно, что любые свои обещания она нагло нарушит. Вот, скажем, в этом конкретном случае: что они там везут на кораблях, идущих в украинские порты? Уверен, что именно те грузы, которые обязались не возить»,— говорится в сообщении.

Россия, Турция, Украина и представители ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Соглашение включает договоренности о транспортировке украинского зерна и продовольствия из трех портов, в том числе из Одессы, по гуманитарным коридорам в Черном море. Россия продлила сделку до 18 мая текущего года.

В сентябре прошлого года, а также в апреле 2023 года на гражданскую инфраструктуру Крыма и объекты Черноморского флота в Севастополе были совершены попытки атаки дронами, выпущенными со стороны Украины. По данным Министерства обороны РФ, два надводных аппарата, достигших внешнего рейда Севастополя 24 апреля, были выпущены из Одессы. Все беспилотники были уничтожены российскими военными.

Анастасия Донскова

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