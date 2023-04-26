Туристы выкупили большую часть недорогих номеров на лето в отелях Сочи

Туристы выкупили большую часть недорогих номеров класса «Стандарт» в отелях Сочи на летний период. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Во многих востребованных отелях номеров класса стандарт уже не осталось, как и комнат уровнем повыше. В наличии только люксы, но они стоят существенно дороже»,— цитирует издание заявление эксперта.

Ситуацию связывают с общим ростом спроса на внутренний отдых и увеличением глубины бронирований. К концу апреля текущего года туроператоры распродали 35% летних пакетов. Как отметил господин Ромашкин, туристы выкупили часть предложений еще в феврале-марте 2023 года. Общий рост продаж летних туров по России составил 20% по отношению к показателям 2022 года. Вице-президент АТОР также отметил, что одной из причин роста востребованности внутренних курортов стала недоступность дешевого отдыха за границей.

Туроператоры рекомендуют туристам, только планирующим свой отдых, рассмотреть варианты размещения в курортных поселках, Анапе, Геленджике и в Крыму, где недорогие номера еще есть в наличии.

Анастасия Донскова

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