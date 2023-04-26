Компания Галицкого получила в прошлом году убыток в 7,7 млрд рублей

В 2022 году убыток ООО «Инвестстрой», принадлежащей Сергею Галицкому, составил 7,7 млрд руб. Данные об этом размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Чистая прибыль компании за прошлый год составила 40,6 млрд руб. Годом ранее она была 36,1 млрд руб. Чистые активы за год снизились с 13,2 млрд до 6,1 млрд руб. При этом денежный поток вырос сразу в несколько раз — с 14,4 млн до 37 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Компания занимается капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний.

По итогам 2022 года бизнесмен Сергей Галицкий занял 37-е место в рейтинге 110 российских миллиардеров, составленном Forbes. Его состояние оценили в 3,2 млрд долларов.

Татьяна Ручкина

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