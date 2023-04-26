РФС дисквалифицировал футболистов «Краснодара-2» и «Кубани» за драку на стадионе

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал членов футбольных клубов «Краснодар-2» и «Кубань», которые устроили драку во время матча Первой лиги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

«Рассмотрели поведение вратаря "Кубани" Юрия Нестеренко и установили, что он провоцировал болельщиков "Краснодара-2" за своими воротами. Он объяснил, что те кричали оскорбительные слова в его адрес, на что он отвечал им жестами»,— отметил Артур Григорьянц.

Встреча 28-го тура прошла в Краснодаре 23 апреля и завершилась со счетом 1:1. После матча футболисты обеих команд устроили на поле драку. Из-за этого футболиста «Краснодара-2» Давида Кокоева и игрока «Кубани» Артема Архипова дисквалифицировали на два матча, Юрия Нестеренко — на один матч, а также оштрафовали его на 20 тыс. руб. Кроме того, «Краснодар-2» оштрафовали на 30 тыс. руб. за появление на поле болельщика.

Татьяна Ручкина

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