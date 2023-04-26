«Абрау-Дюрсо» вышла на рынок энергетиков

«Абрау-Дюрсо» начала выпуск энергетических напитков VARYAG. Они созданы совместно с одноименной сетью клубов единоборств, силовых и функциональных тренировок, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Абрау-Дюрсо» Фото: «Абрау-Дюрсо»

«На идею совместного проекта нас вдохновили высокие спортивные достижения клуба и его участников, ведь мы знаем, что для высоких результатов спортсменам нужны как сила духа и характера, так и энергия»,— отметили в «Абрау-Дюрсо».

Сейчас разработано три вкуса напитка. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, до конца 2023 года планируется продать 1 млн банок.

Татьяна Ручкина

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