В Сочи спасатели с помощью вертолета эвакуировали упавших со скалы женщину без сознания и ее сына

Спасатели вертолетом МЧС эвакуировали 16-летнего подростка и его мать в бессознательном состоянии, которые упали со скалы на склоне хребта Ачишхо. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Туристы приехали из Екатеринбурга и отправились в незарегистрированный поход по закрытому 13-му маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам. О произошедшем спасателям сообщил подросток. Он рассказал, что днем 26 апреля он и его мама упали со скального участка. Он травмировал ногу, а его мать получила черепно-мозговую травму.

Спасатели получили от мальчика данные геолокации и вылетели к их предполагаемому месту нахождения. Они обнаружили туристов на заснеженном склоне горы Ачишхо на высоте 1850 м. Подростку наложили на ногу вакуумную шину, а его маме зафиксировали шейный отдел позвоночника воротником Шанца и установили капельницу. Их подняли на борт вертолета с помощью спасательной косынки и носилок. После их передали врачам скорой помощи.

Татьяна Ручкина

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