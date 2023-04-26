Длинный список «Большой книги—2023»

- Василий Авченко, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»,
- Ольга Аникина, роман «Назови меня по имени»,
- Михаил Бару, сборник рассказов «Скатерть английской королевы»,
- Павел Басинский, Екатерина Барбаняга, роман «Алиса в русском Зазеркалье»,
- Александр Баунов, документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»,
- Юрий Буйда, роман «Дар речи»,
- Ксения Буржская, роман «Пути сообщения»,
- Александр Бушковский, роман «Ясновидец Пятаков»,
- Оксана Васякина, роман «Роза»,
- Эдуард Веркин, роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»,
- Михаил Визель, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»,
- Евгений Водолазкин, роман «Чагин»,
- Петр Воротынцев, повесть «Заведение,
- Николай Гаврилов, повесть «Утешение»,
- Дмитрий Гаричев, роман «Lakinsk Project»,
- Рагим Джафаров, роман «Марк и Эзра 2.0»,
- Андрей Дудко, роман «Последователь»,
- Олег Ермаков, роман «По дороге в Вержавск»,
- Дмитрий Захаров, роман «Комитет охраны мостов»,
- Виталий Захарцов, роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»,
- Шамиль Идиатуллин, роман «До февраля»,
- Михаил Квадратов, роман «Отравленным место в раю»,
- Алексей Колмогоров, роман «ОТМА. Спасение Романовых»,
- Евгений Кремчуков, роман «Волшебный хор»,
- Паве Кренев, сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»,
- Саша Кругосветов, роман «Полет саранчи»,
- Лев Кузьминский, роман «Привет, заморыши»,
- Екатерина Манойло, роман «Отец смотрит на запад»,
- Родион Мариничев, повесть «Комендань»,
- Александр Мелихов, роман «Сапфировый альбатрос»,
- Сергей Миронов, повесть «Пагубная страсть»,
- Хелена Побяржина, роман «Валсарб»,
- Евгений Попов, Михаил Гундарин, документальная проза «Василий Макарович»,
- Захар Прилепин, документальная проза «Шолохов. Незаконный»,
- Алексей Рачунь, роман «Почему Мангышлак»,
- Андрей Рубанов, документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»,
- Кирилл Рябов, сборник повестей и рассказов «Лихо»,
- Алексей Сальников, роман «Оккульттрегер»,
- Анатолий Словцов, повесть «Сюжет и фабула не совпадают»,
- Анастасия Сопикова, сборник рассказов «Тоска по окраинам»,
- Андрей Тавров, роман «Снигирь»,
- Арсен Титов, роман «Так компоновал Веронезе»,
- Виктория Токарева, сборник рассказов «Внутренний голос»,
- Михаил Турбин, роман «Выше ноги от земли»,
- Гала Узрютова, роман «Которые»,
- Дмитрий Фалеев, Евгения Варенкова, роман «Формула всего»,
- Ислам Ханипаев, роман «Холодные глаза»,
- Виктория Черножукова, Владимир Веретенников, роман «Частные случаи ненависти и любви»,
- Татьяна Чернышева, роман «Дочь предателя»,
- Александра Шалашова, роман «Салюты на той стороне»,
- Светлана Шнитман-МакМиллин, документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».
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