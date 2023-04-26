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Длинный список «Большой книги—2023»

  • Василий Авченко, документальная проза «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем»,
  • Ольга Аникина, роман «Назови меня по имени»,
  • Михаил Бару, сборник рассказов «Скатерть английской королевы»,
  • Павел Басинский, Екатерина Барбаняга, роман «Алиса в русском Зазеркалье»,
  • Александр Баунов, документальная проза «Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры»,
  • Юрий Буйда, роман «Дар речи»,
  • Ксения Буржская, роман «Пути сообщения»,
  • Александр Бушковский, роман «Ясновидец Пятаков»,
  • Оксана Васякина, роман «Роза»,
  • Эдуард Веркин, роман-дилогия «cнарк снарк. Книга 1: Чагинск», «cнарк снарк. Книга 2: Снег Энцелада»,
  • Михаил Визель, документальная проза «Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России»,
  • Евгений Водолазкин, роман «Чагин»,
  • Петр Воротынцев, повесть «Заведение,
  • Николай Гаврилов, повесть «Утешение»,
  • Дмитрий Гаричев, роман «Lakinsk Project»,
  • Рагим Джафаров, роман «Марк и Эзра 2.0»,
  • Андрей Дудко, роман «Последователь»,
  • Олег Ермаков, роман «По дороге в Вержавск»,
  • Дмитрий Захаров, роман «Комитет охраны мостов»,
  • Виталий Захарцов, роман «Молодильник ЗИЛ для хранения продуктов в безвремении»,
  • Шамиль Идиатуллин, роман «До февраля»,
  • Михаил Квадратов, роман «Отравленным место в раю»,
  • Алексей Колмогоров, роман «ОТМА. Спасение Романовых»,
  • Евгений Кремчуков, роман «Волшебный хор»,
  • Паве Кренев, сборник рассказов «Энциклопедия Русского Поморья в очерках и рассказах коренного помора»,
  • Саша Кругосветов, роман «Полет саранчи»,
  • Лев Кузьминский, роман «Привет, заморыши»,
  • Екатерина Манойло, роман «Отец смотрит на запад»,
  • Родион Мариничев, повесть «Комендань»,
  • Александр Мелихов, роман «Сапфировый альбатрос»,
  • Сергей Миронов, повесть «Пагубная страсть»,
  • Хелена Побяржина, роман «Валсарб»,
  • Евгений Попов, Михаил Гундарин, документальная проза «Василий Макарович»,
  • Захар Прилепин, документальная проза «Шолохов. Незаконный»,
  • Алексей Рачунь, роман «Почему Мангышлак»,
  • Андрей Рубанов, документальная проза «Анастас Микоян. От Ленина до Кеннеди»,
  • Кирилл Рябов, сборник повестей и рассказов «Лихо»,
  • Алексей Сальников, роман «Оккульттрегер»,
  • Анатолий Словцов, повесть «Сюжет и фабула не совпадают»,
  • Анастасия Сопикова, сборник рассказов «Тоска по окраинам»,
  • Андрей Тавров, роман «Снигирь»,
  • Арсен Титов, роман «Так компоновал Веронезе»,
  • Виктория Токарева, сборник рассказов «Внутренний голос»,
  • Михаил Турбин, роман «Выше ноги от земли»,
  • Гала Узрютова, роман «Которые»,
  • Дмитрий Фалеев, Евгения Варенкова, роман «Формула всего»,
  • Ислам Ханипаев, роман «Холодные глаза»,
  • Виктория Черножукова, Владимир Веретенников, роман «Частные случаи ненависти и любви»,
  • Татьяна Чернышева, роман «Дочь предателя»,
  • Александра Шалашова, роман «Салюты на той стороне»,
  • Светлана Шнитман-МакМиллин, документальная проза «Георгий Владимов: бремя рыцарства».

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