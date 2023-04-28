Прямо в семечко

На Кубани 65% посадок сельхозкультур осуществляется семенами отечественной селекции и 35% — иностранной. Об этом «G» сообщили в кубанском минсельхозе. Практически полностью отечественными семенами засеиваются пшеничные поля и рисовые чеки, чуть хуже обстоят дела с отечественными семенами подсолнечника, кукурузы и рапса, и почти полностью российские аграрии зависимы от импортных семян сахарной свеклы. По словам экспертов, причина этого кроется в «хронической отсталости» российской аграрной науки и отсутствии коммерческого интереса в развитии отечественного семеноводства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сорта пшеницы краснодарской селекции занимают на Кубани 99% возделываемой площади

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сорта пшеницы краснодарской селекции занимают на Кубани 99% возделываемой площади

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Патриотичные культуры

Сорта пшеницы краснодарской селекции занимают на Кубани 99% возделываемой площади, рассказал «G» главный научный сотрудник ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко», член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Александр Боровик. По его словам, высевают краснодарские сорта и в других российских регионах. Так, в Ростовской области их доля — 60%, в Ставропольском крае — 73%, в Белгородской области — 74%, в Воронежской — 40%, в Курской и Орловской областях — по 50% площади. В Липецкой и Тамбовской областях — 60 и 32% соответственно.

Как считает Александр Боровик, в достижении рекордных показателей урожая пшеницы 2022 года на Кубани ключевую роль сыграла грамотная сортовая политика. «Работа над созданием сорта ведется минимум 10 лет. Многие сорта зерновых культур, которые мы сегодня видим на полях, были созданы много лет назад. И задача селекционеров — сделать так, чтобы создаваемые новые сорта прочно заняли свое место и давали высокие урожаи, какой бы сложной ни была экономическая ситуация в стране и в мире»,— говорит ученый.

Семенами риса краснодарской селекции в регионе заняты 100% чеков. На Кубани выращивают 80% российского «белого золота», а основным создателем сортов является Федеральный научный центр риса. Как рассказал замдиректора Центра, доктор сельскохозяйственных наук Виктор Ковалев, всего в госреестре селекционных достижений — 55 сортов риса, допущенных к использованию. Из них 40 — сорта селекции ФНЦ риса. Однако основной валовой урожай в Краснодарском крае дают 10–12 самых продуктивных и востребованных сортов. В 2022 году урожай риса на Кубани составил 582,6 тыс. тонн в зачетном весе.

Недофинансирование и маркетинг

В настоящее время на Кубани ведется работа и по импортозамещению семян подсолнечника и кукурузы. По информации краевого минсельхоза, регион производит 4 тыс. тонн семян подсолнечника и 23–25 тыс. тонн готовых семян разных сортов и гибридов кукурузы. Как отмечал на предпосевном совещании директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Лукомец, потребность России в семенах подсолнечника — порядка 40–50 тыс. тонн в год. Для обеспечения аграриев достаточным количеством семян нужно засевать около 40 тыс. га гибридами российской селекции. Но пока удается обрабатывать только 25 тыс. га. И пока не все семена на этих площадях отечественные.

Как отмечает заведующий лабораторией селекции гибридов рапса ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, кандидат биологических наук Евгений Стрельников, рапс является перспективной масличной и многоплановой кормовой культурой. Ценность его семян определяется прежде всего высоким содержанием в них масла и белка. В 2022 году площади под рапсом продолжали увеличиваться и достигли исторически высоких отметок. По данным Росстата, они составили 2,3 млн га, что на 654 тыс. га больше в сравнении с 2021 годом. Произошло увеличение валовых сборов на 1,7 млн тонн. В Краснодарском крае увеличение посевных площадей и сборов составило 42 тыс. га и 172 тыс. тонн соответственно.

Хуже всего ситуация с семенами сахарной свеклы. По оценкам экспертов, в стране высевается более 80% семян сахарной свеклы иностранной селекции, которые завозятся из-за рубежа. Как отметила замгендиректора по селекции и семеноводству Национального союза селекционеров и семеноводов Людмила Смирнова, когда на рынках сбыта присутствуют импортные семена сахарной свеклы — отечественным производителям сложно с ними конкурировать. «Уже сформировались пул продавцов и пул покупателей. Зарубежные компании работают на российском рынке достаточно агрессивно. У многих семеноводство направлено именно на Россию, и отказаться от него в одночасье сложно. Правда, есть иностранные компании, которые стремятся локализовать производство семян на территории России»,— говорит госпожа Смирнова.

По ее мнению, проблема кроется в технологической отсталости российской аграрной науки. «Хроническое недофинансирование привело к сильной импортозависимости в селекции и семеноводстве сахарной свеклы»,— говорит собеседница «G».

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что в этом году в регионе заложили более 240 гектаров семенников свеклы. В крае планируют получить 120 тыс. посевных единиц. Это позволит в 2024 году засеять почти половину площадей, отведенных под сахарную свеклу, семенами местной селекции.

Нет коммерческого интереса

Неоднозначно складывается ситуация в картофелеводстве и овощеводстве защищенного грунта. Как считает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, в стране почти 99% картофеля возделывается из семян, выращенных на территории РФ. Работают селекционно-семеноводческие центры, где размножают семена. Однако селекция, по словам госпожи Губиной, в основном иностранная.

Серьезная импортозависимость присутствует и в овощеводстве защищенного грунта. Но в разных сегментах ситуация отличается. Например, весь осенний оборот томатов выращивается на российских гибридах. На светокультуре (выращивание растений с использованием искусственного освещения) импортные семена томата составляют минимум 85%, гладкого огурца — 75%, бугорчатого огурца — 100%. При этом семена огурца пчелоопыляемого — на 100% отечественной селекции. Как отмечает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, в России пока отсутствуют хорошие гибриды томатов черри отечественной селекции, и в этом направлении импортозависимость тоже достаточно высокая. Нет хороших отечественных семян перца и баклажанов. Впрочем, и большого спроса на семена этих культур тоже нет.

«Сегодня практически нет сложностей с ввозом семян овощей для защищенного грунта. Но ситуация может измениться буквально за день-два, как мы это видели уже в других направлениях растениеводства. В Госдуме мы выдвинули ряд предложений, чтобы постепенно ограничивать использование семян иностранной селекции, стимулировать развитие селекции и семеноводства внутри страны, в том числе в области защищенного грунта. Например, увязывать господдержку с использованием отечественных семян: льготные кредиты, стимулирующие субсидии на килограмм производимых огурцов, салата, томатов по технологии искусственного досвечивания. С одной стороны, это создаст спрос на российские семена. С другой — у селекционеров появится больший коммерческий интерес развивать свои компании и работать над новыми гибридами»,— рассказал господин Ситников.

По его словам, в структуре себестоимости семена занимают менее 1%, и колебания курса валют не оказывают на нее существенного влияния. «Пока голландские семена есть на российском рынке, а запреты отсутствуют, свое отношение крупные инвесторы не поменяли и неохотно используют российские семена, даже несмотря на то, что они дешевле по стоимости»,— констатирует собеседник «G».

Он также отмечает, что создание отечественных селекционных центров с нуля — длинный путь, отдачу можно получить не ранее чем через пять-семь лет.

Прежний подход — в прошлом

В Минсельхозе РФ рассчитывают к 2024–2025 годам использовать импортный семенной материал в минимальных количествах — только там, где вообще нет семян отечественной селекции. С 2024 года аграрное ведомство предложило ввести в России квоты на импорт семян подсолнечника, кукурузы и сои. Также Минсельхоз предложил зарубежным семеноводческим компаниям создать совместные предприятия с отечественными научными организациями.

В Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника (НАПСКИП) предлагают создать специальные зоны семеноводства как обязательное условие производства качественных семян. По мнению экспертов ассоциации, без такой системы сложно конкурировать на современном рынке, где очень высокая специализация, где требуются высокое качество и достаточно низкая себестоимость производства.

«Еще с 2014–2015 годов мы стали поднимать вопрос о принятии в России законодательства по специальным семеноводческим зонам, при которых семеновод заранее бы фиксировал, что на конкретном участке он посеет определенную культуру. И чтобы соседние хозяйства соблюдали пространственную изоляцию. Но тогда была другая мировая экономическая ситуация. Строился общемировой рынок, где были зоны специализации. Каждая страна имела свое место в мировом разделении труда. Однако прежний подход к формированию мирового рынка уходит в прошлое. Будет иное зональное разделение труда. Мы должны не вписываться в мировой рынок, а создавать эффективную систему отечественного семеноводства по наиболее важным культурам, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны»,— подытожил исполнительный директор НАПСКИП Михаил Самусь.

Андрей Пугачев

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