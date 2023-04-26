Суд завершил процедуру банкротства Владимира Нелюбина

Арбитражный суд Ростовской области сегодня вынес определение о завершении реализации имущества гражданина по делу о банкротстве пермского бизнесмена Владимира Нелюбина. Этим же судебным актом установлено, что к нему не применяется правило об освобождении от обязательств. В процедуру банкротства господин Нелюбин как физическое лицо вступил 27 декабря 2016 года. В 2019 году он был осужден к шести с половиной годам лишения свободы за хищение средств вкладчиков Экопромбанка, совладельцем которого являлся бизнесмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Задолженность перед реестровыми кредиторами Владимира Нелюбина составляла более 2,84 млрд руб. При этом сумма задолженности перед Экопромбанком превышала 591 млн руб.

При инвентаризации имущества должника у него были выявлены активы, балансовая стоимость которых превышала 1,3 млрд руб. Как следует из судебных актов, в ходе рассмотрения дела о банкротстве банк обратился с ходатайством о неприменении к Владимиру Нелюбину правил об освобождении должника от исполнения обязательств.

Сам господин Нелюбин сейчас находится в колонии-поселении.