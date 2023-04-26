Парк электробусов в Петербурге вырастет в 10 раз за два года

Парк наземного пассажирского общественного транспорта в Петербурге пополнится 120 новыми электробусами в течение двух лет. Об этом 26 апреля рассказал губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета в ЗакСе.

По его словам, в городе также планируют построить парк электробусов на 400 машин в производственной зоне «Ржевка». Работы начнутся в следующем году, открытие корпуса также назначено на 2024 год. Это должно помочь организовать «качественное транспортное обслуживание Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов, а также направлять экологически чистый транспорт в центр Петербурга».

На сегодняшний день в парке общественного транспорта города находится 11 электробусов, что в 10 раз меньше, чем в планах господина Беглова на 2025 год. Все эти автобусы работают на маршруте №128.

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