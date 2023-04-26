Квартальная прибыль Visa выросла благодаря восстановлению рынка международного туризма

Visa отчиталась о росте чистой прибыли по итогам первого квартала года на 17% в годовом исчислении, до $4,3 млрд. Прибыль на акцию выросла на 20%, до $2,03.

Рост прибыли компании связан с восстановлением рынка международного туризма после пандемии. Так, объем трансграничных платежей, обработанных Visa, вырос на 24% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В целом компания обработала 50,1 млрд трансакций, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Однако в квартальном исчислении этот показатель снизился на 4,5%. Выручка Visa по итогам квартала выросла на 11% в годовом исчислении, до $8 млрд.

Акции компании на внебиржевых торгах после публикации отчетности растут примерно на 1%.

Кирилл Сарханянц