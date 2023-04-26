На пляжах Кубани мусор помогут искать беспилотники

Российские ученые разработали нейросеть, которая с помощью беспилотников находит скопления мусора на пляжах, оценивает степень загрязнения и дает рекомендации о ресурсах, необходимых для уборки, рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Данная технология могла бы эффективно работать и на Кубани, считает руководитель направления маркетинга и PR сочинского отеля Riders Lodge, Анна Морозова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

«Проблема неконтролируемого мусора на сочинских пляжах стоит достаточно остро. Люди часто проводят досуг не только на городских пляжах, официально разрешенных для отдыха. Это могут быть просто прибрежные полосы, на которых устраиваются, например, пикники и где отсутствуют даже урны для мусора. Он остается просто на береговой линии, попадает в море либо его разносят бродячие животные»,— прокомментировала «Ъ-Кубань» госпожа Морозова.

По словам собеседницы издания, как бы ни предупреждала городская администрация туристов о том, что плавать на неофициальных пляжах запрещено, мало кто воспринимает эти запреты всерьез. Соответственно, коммунальные службы могут просто не знать о том, где отдыхали гости. Дрон же будет фиксировать мусор и «сообщать» коммунальщикам о том, где требуется уборка.

«Теоретически эта технология поможет сэкономить время. Операторы коммунальных служб будут работать целенаправленно, а не тратить время на осмотр всей прибрежной полосы. Другое дело, что на территории Краснодарского края использование любых беспилотников пока запрещено»,— отметила эксперт.

Как сообщили в НТИ, технология уже прошла тестовые испытания на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке и доказала свою эффективность. Администрация заповедника получила детальную аналитику о площади загрязненных территорий, весе и объеме мусора, а также прогноз, сколько времени потребует уборка. Вплоть до того, какое количество волонтеров нужно привлечь к работе и сколько им выдать мусорных мешков.

Андрей Пугачев

Читайте нас в Telegram