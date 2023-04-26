Яйвинская ГРЭС переходит из-под управления немецкой компании под контроль РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении имуществом компаний, связанных с иностранными государствами, в случае блокировки российских активов в этих странах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, согласно указу, под временное управление Росимущества переходит 83,73% акций ПАО «Юнипро», принадлежащего немецкому холдингу Uniper SE. Одним из активов ПАО «Юнипро» является Яйвинская ГРЭС, расположенная в поселке Яйва Александровского района Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Яйвинская ГРЭС начала работать в 1963 году. Установленная мощность всех ее энергоблоков сейчас составляет 1048 МВт, установленная тепловая мощность — 69 Гкал/час. До 2005 года ГРЭС была филиалом «Пермэнерго». Затем в ходе реформирования энергетики было создано ОАО «Яйвинская ГРЭС», которое с 2006 года стало филиалом ОАО «ОГК-4» (позже ОАО «Э.ОН Россия»), подконтрольного немецкой энергетической компании E.ON. В 2016 году E.ON выделила управление тепловыми электростанциями в отдельную компанию — Uniper. ОАО «Э.ОН Россия» вошло в состав новой компании, а затем было переименовано в ПАО «Юнипро».