Экономическая полиция обыскала налоговую инспекцию Ленобласти по делу о взятках

Следственный комитет и экономическая полиция провели обыски у замглавы налоговой Ленобласти и ее сотрудников. Они прошли в рамках расследования дела о посредничестве по взятке (ч. 1 ст. 291 УК РФ), пишет «Фонтанка».

По данным издания, обыск прошел у руководителя Управления ФНС по Ленобласти Светланы Кашкиной — в загородном доме и в служебном кабинете налоговой. Ранее следователи обыскали бывшую сотрудницу Ольгу Роменскую и ее экс-начальницу.

В отношении Роменской возбуждено уголовное дело о посредничестве по взятке. Через нее якобы перешли средства в общей сумме на несколько млн руб. При этом Светлана Кашкина проходит по делу свидетелем.

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