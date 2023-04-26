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Коммерсантъ FM
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Эрдоган почувствовал недомогание в прямом эфире из-за желудочного гриппа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, отвечая на вопросы журналистов телеканалов Kanal 7 и Ulker. Через несколько минут после начала трансляции эфир прервался на 20 минут, а после его возобновления президент сказал журналистам, что «сильно застудил желудок».

«Мы много работаем. У меня серьезная простуда. Мы подумали, что если отменим программу, то нас могут неправильно понять. Мы пришли, так как я обещал. Мы тоже временами сталкиваемся с такими проблемами, прошу прощения у всех наших граждан, которые сейчас находятся у телеэкрана»,— сказал господин Эрдоган после возобновления эфира (цитата по ТАСС).

Журналисты после возобновления трансляции задали президенту по одному вопросу, после чего эфир был завершен. Позднее представитель господина Эрдогана Ибрагим Калын написал в Twitter, что со здоровьем главы государства все порядке.

Эрдни Кагалтынов

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