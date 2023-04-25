Главные новости за 25 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Анапский городской суд лишил родительских прав бывшую журналистку «Ведомостей» Оксану Гончарову из-за дела об убийстве сожителя. Мужчина, со слов обвиняемой, на протяжении 15 лет избивал ее.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о необходимости продолжать наращивать мощности вагоностроительной отрасли в Краснодарском крае.

Краснодарский край занял пятое место среди регионов РФ, где в марте больше всего снизились цены на новостройки.

Полиция проверит информацию о спиливании оградок с могил на кладбище в хуторе Дюрсо.

В Черноморском районе Крыма к концу 2046 года планируют возвести крупный гостинично-рекреационный комплекс стоимостью 1 млрд руб.

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес был вынужден остаться в Москве для проведения обширного обследования головы после получения травмы во время матча со «Спартаком». Из-за столкновения с соперником футболист на несколько секунд даже потерял сознание.

Славянский городской суд приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения бывшего гендиректора ООО «Кубанские деликатесы» Александра Фалалеева. Его обвиняли в рейдерском захвате предприятия.

В Краснодаре на пять месяцев ограничат движение автомобильного транспорта на участках дороги улицы КИМ и Линейной в Центральном внутригородском округе.

В Анапе полицейские проверят информацию о выгуле собаки без намордника и нападении животного на людей.

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