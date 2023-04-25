Бывший гендиректор завода «Кубанские деликатесы» осужден за рейдерский захват

Славянский городской суд приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения бывшего гендиректора ООО «Кубанские деликатесы» Александра Фалалеева. Его обвиняли по ч.2 ст.330 УК РФ (самоуправство), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно приговору, осенью 2019 года во время корпоративного спора между учредителями ООО «Кубанские деликатесы» было принято решение об отстранении от должности генерального директора Александра Фалалеева. Вместо него назначили нового.

Александр Фалалеев утром 4 октября 2019 года прибыл на территорию завода ООО «Кубанские деликатесы» вместе с другими лицами, которые были вооружены огнестрельным и газовым оружием. Подсудимый потребовал покинуть охрану объекта КПП.

Вместе с другим человеком, который проходит по уголовному делу, осужденный изымал пропуска у сотрудников завода и полностью установил контроль над финансово-хозяйственной деятельностью завода.

Подсудимый свою вину не признал и отказался давать показания.

Олег Исаев

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