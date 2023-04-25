В Анапе экс-журналистку «Ведомостей» лишили родительских прав из-за дела об убийстве

Анапский городской суд лишил родительских прав бывшую журналистку Оксану Гончарову из-за дела об убийстве. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Бывшую журналистику «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову обвиняют в убийстве сожителя Алексея Самусева. Мужчина, со слов обвиняемой, на протяжении 15 лет избивал ее. Оксана Гончарова обращалась в полицию неоднократно.

Осенью 2020 года во время очередного конфликта журналистка вонзила ножницы в своего сожителя.

Олег Исаев

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