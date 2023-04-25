Полиция проверит информацию о нападении собаки на людей в Анапе

В Анапе полицейские проверят информацию о выгуле собаки без намордника и нападении животного на людей. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.

«По данному факту отделом МВД России по городу Анапе инициировано проведение проверки, будут установлены все обстоятельства произошедшего»,– отметили в ведомстве.

Информацию о нападении собаки в районе дома 40 по улице Терской местные жители разместили в соцсетях. Сообщается, что один из жителей дома отпускает собаку на улицу без намордника и поводка. Соседи жалуются, что она уже несколько раз нападала на людей и маленьких собак, которых выгуливают на поводке.

Татьяна Ручкина

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