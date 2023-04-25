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В Крыму почти через 24 года построят крупный гостиничный комплекс за 1 млрд рублей

В Черноморском районе Крыма к концу 2046 года планируют возвести крупный гостинично-рекреационный комплекс стоимостью 1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития республики.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Как сообщила вице-премьер — министр финансов Крыма Ирина Кивико, срок реализации проекта составит 23 года и 8 месяцев. К строительству комплекса планируют приступить уже в мае 2023 года.

В новом малоэтажном гостиничном комплексе будет 122 номера. Кроме того, в нем разместят спорткомплекс для занятий единоборствами, теннисные корты, спортзал, спа-центр и комплекс бассейнов.

Также на земельном участке предполагается благоустройство территории. Для этого там выровняют пляжную полосу и сделают деревянные дорожки для комфортного пребывания гостей гостиницы. Чтобы снизить эрозионные процессы, вдоль береговой линии сохранят рельеф и существующие зеленые насаждения.

Татьяна Ручкина

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