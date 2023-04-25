Полузащитник «Краснодара» остался в Москве для обширного обследования головы после травмы

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес был вынужден остаться в Москве для проведения обширного обследования головы после получения травмы во время матча со «Спартаком». Остальная команда вернулась в Краснодар, сообщает «РБ Спорт».

«По нашим данным, сейчас полузащитник "быков" находится в сознании и под присмотром врачей. Ближайшие несколько дней Кади будет в Москве, где ему проведут полное обследование головы»,— пишет издание.

24 апреля в начале второго тайма матча со «Спартаком» 26-летний краснодарский полузащитник столкнулся с капитаном команды соперников Георгием Джикией. Кади ударился головой о его плечо, упал на газон и не смог самостоятельно подняться. После осмотра спортсмена увезли с поля на скорой.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу московской команды. У «быков» голы забили Джон Кордоба (11-я минута), Жуан Баши (58) и Эдуард Сперцян (72).

Татьяна Ручкина

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