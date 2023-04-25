Кубань заняла пятое место по снижению цен на новостройки

Краснодарский край занял пятое место среди регионов РФ, где в марте больше всего снизились цены на новостройки. По данным аналитиков сервиса «Домклик» от Сбера, стоимость «квадрата» в регионе упала на 0,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Сейчас на первичном рынке Кубани цена квадратного метра составляет 150 тыс. руб. По снижению стоимости регион опережают только Татарстан (-2,7%, до 124 тыс. руб.), Московская (-1,1%, до 161 тыс. руб.), Тюменская (-1,1%, до 109 тыс. руб.) и Ростовская (-0,9%, до 107 тыс. руб.) области.

На вторичном рынке стоимость жилья в Краснодарском крае продолжает расти. По сравнению с февралем в регионе показатель вырос на 3%. Средняя стоимость «квадрата» по ипотечным сделкам составляет 107 тыс. руб., по соответствующим объявлениям на момент начала сделки — 112 тыс. руб. По цене квадратного метра на вторичном рынке Кубань занимает четвертое место в РФ. Ее опережают Тюменская (+5%), Ростовская (+5%) и Челябинская (+2%) области. Аналитики считают, что рост цен связан с уверенностью продавцов в стабильности покупательского спроса.

По России средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в марте выросла на 2,6%, до 114 тыс. руб. На вторичном рынке цены выросли на 1%, до 79–81 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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