Мантуров заявил о необходимости развития на Кубани вагоностроительной отрасли

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о необходимости продолжать наращивать мощности вагоностроительной отрасли в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На краевом стенде в рамках выставки «Иннопром: Центральная Азия» глава министерства и представители региона обсудили реализацию инвестпроекта по модернизации Армавирского машиностроительного завода (АМЗ). Для возобновления производственной деятельности чуть более года назад на его площадке создали завод стальных конструкций «Кубань». Инвестиции составили 210 млн руб.

«Сегодня на новом производстве работают более 170 специалистов, созданы опытные образцы грузовых вагонов. Буквально на днях получили сертификаты на них и запускаем в серию. До конца года предприятие намерено произвести порядка 500 единиц такой продукции»,— отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По словам собственника завода стальных конструкций Вилорика Борисова, при поддержке края было закуплено новое оборудование. «Кубань» планирует выпускать крытые вагоны, вагоны-платформы, грузовые тележки, а также контейнеры для перевозки грузов по морю, металлоконструкции пролетных строений для пешеходных переходов, железных и автодорог. За ближайшие два года планируется произвести около 1,7 тыс. вагонов и более 3,1 тыс. тележек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ЗСК «Кубань» зарегистрировано в Армавире в 2022 году. Предприятие находится на территории Северной промзоны. Компания занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал составляет 101 млн руб.

Татьяна Ручкина

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