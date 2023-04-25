В центре Краснодара на пять месяцев ограничат движение автотранспорта

В столице Кубани на 5 месяцев ограничат движение автомобильного транспорта на участках дороги улицы КИМ и Линейной в Центральном внутригородском округе, сообщает мэрия Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Согласно постановлению городской администрации, с 12 мая по 1 октября движение автомобилей будет ограничено на участках дороги по улице КИМ от Степана Разина до улицы Фурманова, а также от Линейной до Вишняковой, по Линейной от Адыгейской набережной до улицы КИМ.

Ограничение связано с ремонтом теплосети. Специалисты восстановят и благоустроят поврежденные объекты улично-дорожной сети. Движение транспорта будет организовано в объезд закрытых на ремонт участков.

Андрей Пугачев

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