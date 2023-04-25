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Главред «Газеты.ру» Сергей Рыбка покинул пост

Главный редактор «Газеты.ру» Сергей Рыбка покинул должность. Временно исполняющим обязанности главреда будет Ирина Сигова, его заместитель. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Rambler&Co.

«Сергей Рыбка продолжит карьеру вне медиахолдинга Rambler&Co. Решение уйти с поста он принял в начале марта, но по согласованию с руководством проработал до середины апреля»,— говорится в сообщении Rambler&Co.

Сергей Рыбка стал главредом «Газеты.ру» вместо Ольги Алексеевой в 2019 году. Он работал редактором и корреспондентом на радио «Говорит Москва», корреспондентом Русской службы новостей.

Ирина Сигова была заместителем главного редактора «Газеты.ру». По данным Rambler&Co, она начинала карьеру как корреспондент издания, работала шеф-редактором интернет-проектов «Вести ФМ», а также шеф-редактором сайта ТАСС. Судя по информации на сайте интернет-издания, единственный материал за авторством Ирины Сиговой, выпущенный в текущем году,— это интервью с Виктором Бутом под названием «Если бы был шанс, я бы бежал без всяких сомнений».

В 2019 году 46,5% Rambler Group Александра Мамута выкупил Сбербанк, затем был сформирован новый совет директоров медиахолдинга. После этого Сбербанк стал совладельцем интернет-изданий «Лента.ру», «Газета.ру», Championat, агенства «Рамблер», портала Afisha.ru, блог-платформы Livejournal.com.

Издание «Газета.ру» было основано в 1999 году, после из проекта выделились «Лента.ру» и «Вести.ру». Главными редакторами «Газеты.ру» были Светлана Бабаева, Светлана Лолаева, Михаил Котов, Михаил Михайлин, Александр Писарев, Владислав Бородулин и Антон Носик.

Анастасия Ларина

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