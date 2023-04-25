Российские «Зеленые карты» перестанут работать в ЕС с 1 июня

Международный полис страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» (аналог ОСАГО) перестанет действовать в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии с 1 июня 2023 года. Выданные в этих странах «Зеленые карты» также перестанут работать на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

«"Зеленые карты" Евросоюза, Швейцарии и Великобритании с указанной даты прекращают действие на территории России независимо от указанного в сертификате срока действия. Аналогично и российские "Зеленые карты" перестают действовать на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Российские страховые организации—члены бюро "Зеленая карта" не имеют права выдавать сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года»,— сказано в сообщении РСА.

В организации добавили, что после 31 мая 2023 года для передвижения в ЕС, Швейцарии и Великобритании на российских машинах водителям нужно приобрести полис приграничного страхования в пунктах пропуска. Водителям из ЕС, Швейцарии и Великобритании для проезда по России понадобится полис ОСАГО. В РСА напомнили, что полисы перестанут действовать из-за окончания срока действия соответствующих соглашений между страховыми организациями.

О прекращении работы российских «Зеленых карт» в ЕС, Швейцарии и Великобритании сообщалось в мае прошлого года. Тогда в РСА заявили, что российские полисы системы продолжат действовать в Азербайджане, Белоруссии, Турции, Иране, Израиле, Тунисе, Марокко и странах экс-Югославии.

Олеся Павленко