Украинских наемников вызвали в донецкий суд

Первое уголовное дело в отношении целой группы иностранцев, воевавших за Украину, рассмотрит военный суд в Ростове-на-Дону. Ранее слушания по нему проводились в ДНР, власти которой не исключали, что обвиняемым в наемничестве будет назначена смертная казнь, однако в итоге дело вернули в СКР, а по обвинению, предъявленному уже по Уголовному кодексу России, передали в суд, к юрисдикции которого относятся дела о военных преступлениях на новых российских территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

В Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, поступило уголовное дело в отношении граждан Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла, Дилана Хили, шведа Матиаса Густавссона и хорвата Векослава Прибегу, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 278 и 359 (насильственный захват власти или удержание ее, а также участие наемника в вооруженном конфликте или пособничество в этом) УК РФ. Если по первой статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы, то по второй — до 15 лет.

Дело поручено бывшему зампреду Ростовского гарнизонного военного суда Денису Галкину, который около трех лет назад ушел на повышение в окружной суд. Решение по распределенным ему материалам судья пока не принял, при этом уже очевидно, что ему не так просто будет совмещать рассмотрение сразу двух громких дел. С февраля он ведет судебное следствие по делу участников признанного террористической организацией и запрещенного в России так называемого боевого крыла вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцев). Они обвиняются в серии нападений на начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которые завершились его убийством вместе с братом.

Большинство из обвиняемых в наемничестве были взяты в плен весной прошлого года в Мариуполе. Наиболее опытным из них оказался Джон Хардинг, поучаствовавший еще в конфликте 1982 года с Аргентиной за Фолклендские острова и других боевых действиях, а за два года до захвата подписавший контракт с запрещенным в России и признанным террористическим подразделением ВСУ «Азов». В нем же инструктором числился имевший опыт войны в Афганистане Эндрю Хилл, а также рядовой Густавссон. Свою вину никто из них не признавал, отмечая, что украинские законы разрешают службу иностранцам в вооруженных силах по контракту. При этом пленные, а потом и обвиняемые утверждали, что непосредственного участия в боевых действиях с российской армией не принимали.

Дело в отношении пятерки иностранцев стало вторым, которое в августе прошлого года передали в Верховный суд ДНР. Вначале, в июне прошлого года, тот же суд приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, также обвиняемых в наемничестве и других преступлениях по УК Донецкой республики. Впрочем, до исполнения судебного решения так и не дошло — их в числе других фигурантов при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда обменяли на пленных россиян и задержанных на Украине политиков, в том числе Виктора Медведчука. Пиннер и Аслин, по некоторым данным, уже вернулись воевать на Украину.

Комментируя процесс над второй группой наемников телеканалу «Россия 1», глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что им также могут назначить высшую меру наказания, однако в итоге разбирательство было приостановлено, а дело возвращено на дополнительное расследование. В ходе него статьи кодекса ДНР заменили на российский УК, отчего обвинение стало несколько мягче, а разбирательство над предполагаемыми наемниками решили проводить уже в российском военном суде.

Николай Сергеев