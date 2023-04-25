Магазины в широкой продаже

Растущая популярность электронной торговли стимулирует предпринимателей активно запускать собственные магазины для торговли на маркетплейсах. Аналитики Avito зафиксировали рост спроса на создание таких магазинов с нуля в 2,6 раза год к году. По мнению экспертов, популярность подобных услуг продолжит расти, однако уже в ближайшее время можно ожидать консолидацию селлеров на крупных интернет-площадках, что увеличит порог входа в этот сегмент для новичков e-commerce.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года спрос на услуги по созданию «под ключ» и покупку готовых магазинов для торговли на маркетплейсе вырос в 2,6 раза год к году, подсчитали по запросу “Ъ” в Avito. К концу марта этого года в общей структуре спроса на готовый бизнес на Avito доля подобных магазинов выросла почти вдвое, до 9%. Интерес к созданию и покупке готовых магазинов для торговли на маркетплейсах руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Avito Илья Дудковский объясняет тем, что это позволяет запустить продажи на крупных онлайн-платформах с невысоким порогом входа.

По прогнозу Data Insight, в 2022 году объем рынка интернет-торговли вырос на 38%, до 5,7 трлн руб. При этом во втором полугодии 2022 года доля маркетплейсов в общем объеме продаж впервые превысила 50%, а общее количество заказов достигло 73%.

Повышенный интерес на покупку готовых магазинов для работы на маркетплейсах совпадает с трендом роста числа селлеров на онлайн-платформах, говорит исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов. В частности, по данным сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace, в марте количество продавцов у двух крупнейших маркетплейсов — Wildberries и Ozon — выросло на 85% год к году, составив почти 303 тыс. и 238 тыс. соответственно. Кроме того, согласно опросу «Почты России», 26% респондентов планируют стать селлерами, 29% уже продают товары на онлайн-площадках.

В то же время все больше предпринимателей предпочитают передавать процесс создания онлайн-бизнеса сторонним специалистам, отмечает директор платформы для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce Илья Кретов. При этом, по его словам, некоторые начинающие предприниматели недооценивают объем работы для старта бизнеса на маркетплейсах. Так, по оценке Tinkoff eCommerce, около половины селлеров с оборотом менее 70 тыс. руб. в месяц перестают продавать на маркетплейсах в течение полугода. При этом одной из наиболее частых причин прекращения бизнеса становится недостаток знаний и опыта торговли на онлайн-платформах, уточняет господин Кретов.

В то же время сегмент купли-продажи уже готового и действующего бизнеса в виде магазина на маркетплейсе пока не особо развит в России. Такая практика существует на Западе, но в нашей стране этот тренд еще формируется, указывает эксперт.

По мнению Ивана Кургузова, количество селлеров на маркетплейсах, а следовательно, и востребованность услуг по созданию магазинов для торговли на них продолжат расти в течение нескольких лет, пока большинство дистрибуторов не попробует поработать на онлайн-платформах. Однако эксперты предупреждают, что подавляющий объем продаж на маркетплейсах приходится на несколько сотен крупнейших продавцов, а порог входа для новых селлеров уже значительно вырос.

Алина Савицкая