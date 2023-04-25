Бомбы «Зенита» упали в цель

Завтра баскетболисты «Зенита» и казанского «УНИКСа» проведут в столице Татарстана пятый матч полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. Серия, которая началась для сине-бело-голубых так грустно, с двух поражений в Казани — 67:94, 59:68, уже не выглядит безнадежной: на своей арене 21 и 23 апреля «Зенит» одержал две победы — 83:71, 104:77). Последняя получилась особенно эффектной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На счету американца (игрока БК «Зенит») Трента Фрэйзера (справа) – шесть из восьми попаданий

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ На счету американца (игрока БК «Зенит») Трента Фрэйзера (справа) – шесть из восьми попаданий

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В четвертой игре, состоявшейся на «СИБУР Арене», петербуржцы отправили в кольцо «УНИКСа» 19 мячей ценой в три очка. Это новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ. Всего игроки «Зенита» совершили 31 попытку поразить цель издали. На счету американца Трента Фрэйзера — шесть из восьми попаданий, у французов Адриена Мормана и Томаса Эртеля — четыре из пяти и четыре из шести соответственно, у другого легионера из США Калеба Хомсли — три из пяти. Отличные показатели. Бомбардировка кольца с дальних дистанций стала ключом к победе в четвертой игре. В предыдущих матчах — особенно тех, что прошли на старте серии в Казани — у петербуржцев не шли дальние броски. На своей площадке кольца уже «пристрелянные», и в воскресенье «Зенит» обрушил на соперника по полуфиналу град трехочковых снарядов.

Самыми результативным в составе победителей стал американец Трент Фрейзер, набравший 22 очка. Его партнер — Томас Эртель — записал на свой счет 20 очков и 13 результативных передач. В составе «УНИКСа» лучше других были американский разыгрывающий Маркос Найт и его македонский коллега по амплуа Ненад Дмитриевич. Но их показатели скромнее: 16 и 15 очков.

«Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать,— сказал после матча испанский тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, приведший в прошлом сезоне команду к победе в Единой лиге ВТБ.— Надеюсь, им все понравилось сегодня. Это то, ради чего мы и работаем — радовать фанатов».

Паскуаль отметил, что его команда провела хороший матч: в нападении создавала моменты, держала ритм, вышла на высокий процент попаданий. Только в обороне в двух первых четвертях были проблемы, однако во второй половине дуэли удалось подтянуть и этот компонент. Если в баскетболе у команды работает защита и нападение — значит, почти наверняка наградой будет победа. Банально, но факт. Тут нет «средней линии», которая все определяет в футболе, как говорят. Баскетбольным тренерам, впрочем, от этого не легче.

«В плей-офф очень важно контролировать эмоции,— объяснил испанский наставник «Зенита».— Иногда ты можешь набрать очень много очков, игроки чувствуют матч, садятся на волну куража и вдохновения — и забывают, что надо так же четко играть в обороне. Сохранять концентрацию, не допускать ошибок. Я постарался напомнить им, кто мы такие и каким образом нам нужно победить. Если будешь играть только в защите или только в нападении, у тебя просто не получится победить».

Надо сказать, что болельщики «Зенита» в воскресенье оказали своей команде существенную поддержку: «СИБУР Арена», рассчитанная на 7 тыс. зрителей, была почти заполнена. Когда трибуны гонят «Зенит» вперед, остановить его особенно трудно. Это черта всех команд, объединенных этим названием, о каком бы виде спорта ни шла речь. А позавчера за «Зенит» даже сыграли знаменитые петербургские пробки. Но это уже за пределами спортивной площадки. Из-за них игроки «УНИКСа» едва не опоздали на самолет, который ждал их в аэропорту, сообщил Telegram-канал «Мутко против». Автобус с командой из Казани не мог покинуть территорию, где расположена «СИБУР Арена», в течение часа. К стойкам регистрации баскетболисты «УНИКСа» вынуждены были бежать примерно с такой же скоростью, с какой они передвигались по площадке во время матча с «Зенитом». Но тут все же удача была на их стороне.

Другой канал, специализирующийся на новостях баскетбола — «Свободный агент» — рассказал о том, что у двух американских легионеров казанской команды — Джалена Рейнольдса (играл когда-то за «Зенит») и Винса Хантера — произошел конфликт с главным тренером Велимиром Перасовичем. Он разгорелся еще по ходу третьей четверти последнего матча с «Зенитом». Игроки и хорватский специалист повздорили, не выбирая выражений, после этого американцы не площадке уже не появлялись. Теперь участие обоих в дальнейших играх полуфинала Единой лиги ВТБ под вопросом. Еще один аргумент в пользу «Зенита» в оставшихся матчах. Его надо постараться использовать.

Серия на этой стадии плей-офф длится до четырех побед одной из команд. Она в любом случае вернется в Петербург, где состоится шестая игра, будут тут пробки или нет. Победитель дуэли сыграет в финале плей-офф Единой лиги ВТБ с командой, которая окажется сильнее в другом полуфинале. Там встречаются ЦСКА, многократный чемпион «банкирской» лиги, и «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Там тоже счет пока равный: 2–2.

ЦСКА проиграл в прошлом сезоне «Зениту» финал плей-офф, лишившись титула впервые за многие годы, и жаждет вернуться на вершину. У петербуржцев, соответственно, другое желание — утвердиться на ней. Хотя состав у них не такой сильный, как в прошлом сезоне: многие легионеры уехали в другие клубы, чтобы выступать в Евролиге. Зато очень грамотный тренер, умеющий приводить к победам.

Кирилл Легков