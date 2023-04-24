Бывший замминистра ЖКХ Башкирии не смог отменить решение суда о конфискации имущества

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Уфимского райсуда Уфы, который в мае 2021 года по иску прокурора республики Владимира Ведерникова взыскал с бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева стоимость сделок по покупке иностранной валюты на сумму 113,6 млн руб., а также обратил в доход государства два его земельных участка в Алуште и две квартиры в Уфе, приобретенные на неустановленные доходы. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе ВС РБ.

Суд первой инстанции также признал недействительными договоры дарения двух квартир и гаража, а также сделку по купле-продажи двух квартир, двух домов, двух машин, земельного участка, нежилого помещения и гаража между родственниками экс-министра, заключенные между Мамаевым, его родственниками и третьими лицами, чтобы скрыть имущество от декларирования.

Ответчиками по иску кроме замминистра проходили два его брата, двое детей, бывший подчиненный Ренат Насыров, возглавлявший в 2017-2019 годах АО «Башкоммунприбор», и еще несколько физлиц. Проверка прокуратуры установила хищение денег в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ».

Ильдус Мамаев занимал должность заместителя министра с 2014 до мая 2020 года. В отношении него, как сообщали СМИ в 2021 году, было возбуждено уголовное дело. Обвинение было предъявлено и Ренату Насырову в совершении 18 эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и мошенничества. О вынесенных приговорах не сообщалось.

Венера Хисамова

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