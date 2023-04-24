Девять строений сгорели из-за палов травы в Ярославской области

В выходные в Ярославской области произошло два крупных пала травы, из-за которых сгорели 9 строений, один человек получил отравление угарным газом. Пожары случились в Ярославском и Некрасовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский район, последствия пала травы

Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Ярославский район, последствия пала травы

Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

В субботу, 22 апреля, в Некрасовском районе в деревне Куреево пал травы на площади 4 га тушили более четырех часов, на месте работали 6 единиц техники и 21 спасатель. В результате пала травы уничтожен дом и хозпостройка площадью 60 кв.м., дом и хозпостройка площадью 90 кв.м., три бани, сарай, хозблок и поврежден сайдинг третьего дома. Пострадавших не было.

В воскресенье, 23 апреля, в ходе возгорания сухой растительности в СНТ «Финансист» в Ярославском районе пострадал 75-летний гражданин. По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам Константина Максимова, проверка выявила, что пострадавший готовил пищу на открытом огне, в результате чего загорелась сухая трава и строительный мусор на соседних участках.

«Сам гражданин получил отравление угарным газом, от госпитализации отказался. По итогам проверки, гражданину грозит штраф в размере 10 тыс. руб.»,— сообщил господин Максимов. На тушение этого пала было привлечено 33 единицы техники и 120 человек личного состава.

Алла Чижова