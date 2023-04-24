Экс-директор краевого УКС обжаловал приговор

Бывший директор ГКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Левинский, осужденный за взятку, обжаловал приговор. Его жалоба поступила в Пермский краевой суд 19 апреля. Рассмотрение апелляции назначено на 18 мая.

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Приговор по делу о взятке был вынесен Дмитрию Левинскому в начале марта. Ленинский суд Перми счел доказанной версию обвинения о том, что бывший чиновник получил взятку в размере 3 млн руб. от руководителя ООО «Инвестжилстрой» Алексея Шилова. Эти средства предназначались за оказание помощи при заключении госконтрактов. Сам Дмитрий Левинский вину не признал. Он не стал отрицать получение части денег, но настаивал, что брал их в долг. В ходе судебных прений представитель гособвинения просил суд назначить бывшему директору краевого УКСа наказание в виде 11 лет лишения свободы, однако судья приговорил господина Левинского к четырем годам колонии и штрафу в размере 15 млн руб.

Прокуратура внесла представление на приговор, сочтя назначенное наказание слишком мягким.