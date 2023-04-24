Фонды вывели в онлайн

Растущий оборот онлайн-торговли и увеличение доли маркетплейсов заинтересовали известных инвесторов. Группа «Тилтех» основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко и партнеров создала новый фонд для вложений в компании, продающие свои товары на онлайн-площадках, рассчитывая стать совладельцем будущих крупных игроков. Пока такие инвестиции эксперты считают рискованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В инвестиционной группе «Тилтех» рассказали “Ъ”, что запустили новый фонд 3Streams для вложений в компании, создавшие свой продукт и продающие товар на маркетплейсах. В первый год планируется вложить 250 млн руб.

Как уточняют в группе, рассматриваются проекты с годовым оборотом от 30 млн до 600 млн руб., ростом бизнеса от 50% год к году и работающие на рынках с объемом от 30 млрд руб. Фонд будет получать доли в проектах, может кредитовать компании и помогать в управлении, поясняют в «Тилтехе».

Управляющий партнер 3Streams Федор Яковлев говорит, что сейчас рынок маркетплейсов отличают сильная конкуренция и множество возможностей для роста, но уже в перспективе нескольких лет в наиболее значимых секторах появятся свои лидеры. По его словам, конкуренцию выиграют компании, способные построить сильный бренд, расширять команду и управлять ею, а также имеющие доступ к капиталу. Первым проектом 3Streams стал производитель детской мебели «Друг Кузя», в который фонд инвестировал 10 млн руб. Инвестиции пойдут на расширение ассортимента, в том числе запуск линейки детских игрушек.

«Тилтех» создан в 2016 году основателем «Вкусвилла» Андреем Кривенко, совладельцем поставщика морепродуктов ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой медицинского центра «Химрар» Андреем Иващенко. Включает несколько фондов, среди проектов — одежный бренд Dorogobogato, «Клиники доктора Фомина», матрасы Blue Sleep и пр.

По данным Data Insight, в 2022 году оборот российского рынка онлайн-торговли вырос на 38%, до 5,7 трлн руб., из которых 51% пришелся на продажи на маркетплейсах. В 2023 году оборот рынка онлайн-торговли увеличится на 30%, до 7,4 трлн руб., а доля двух крупнейших игроков — Wildberries и Ozon — в деньгах достигнет 53%, прогнозируют аналитики. Партнер Data Insight Федор Вирин отмечает, что темпы запуска новых брендов на маркетплейсах высоки, а объемы продаж у крупных селлеров оцениваются в несколько миллиардов рублей. Вложения в компании, работающие на маркетплейсах, могут окупиться уже за год-полтора, тогда как на офлайн-рынке процесс может растянуться на пять-шесть лет, добавляет эксперт.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что интерес «Тилтеха» объясним, учитывая растущую долю маркетплейсов на российском рынке товаров повседневного спроса, а также появление свободных ниш для локальных брендов в некоторых сегментах после ухода части иностранных игроков. По его словам, в первую очередь новые ниши могут быть на непродовольственных рынках, таких как мебель, товары для дома, техника и электроника, а также в некоторых продуктовых категориях, например кофе и безалкогольных напитков.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что «Тилтех» известен рискованными инвестициями и умением находить перспективные направления. В данном случае, считает он, с учетом текущего размера фонда речь, видимо, пойдет о небольшом количестве проектов, на которых «Тилтех» сможет протестировать потенциально интересную концепцию. Но всплеска интереса фондов к работающим на маркетплейсах компаниям господин Габышев не ждет.

Федор Вирин добавляет, что порог входа для новых продавцов на маркетплейсы уже достаточно высок и около 80% от объема продаж на онлайн-платформах приходится на несколько сотен крупнейших селлеров. Господин Ибрагимов отмечает, что «Тилтех», вероятно, готов к определенной доле неудачных инвестиций нового фонда, но хочет попытаться вырастить на этом рынке одного-двух «единорогов», которых потом можно будет вывести и на IPO.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая