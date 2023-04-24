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Коммерсантъ FM
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Вашего губернатора и там, и тут передают

Эксперты проанализировали, как главы регионов используют формат прямых линий

В последние годы губернаторы все чаще используют формат прямых линий: по подсчетам АНО «Диалог Регионы», в прошлом году к нему так или иначе прибегли 78 глав регионов. Более четверти из этих выступлений одновременно транслировались и в соцсетях, и по телевидению, и эксперты считают этот комбинированный формат наиболее эффективным. По мнению представителя «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, такой способ общения с населением нравится и самим губернаторам, и гражданам. Сторонний политолог отмечает, что прямые линии эффективны, только если они хорошо подготовлены, но «не зарегулированы».

Глава ХМАО Наталья Комарова в 2022 году использовала формат прямой линии с населением чаще всех других губернаторов

Глава ХМАО Наталья Комарова в 2022 году использовала формат прямой линии с населением чаще всех других губернаторов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава ХМАО Наталья Комарова в 2022 году использовала формат прямой линии с населением чаще всех других губернаторов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Эксперты АНО «Диалог Регионы» изучили опыт проведения губернаторами прямых линий в 2022 году и поделились итогами этого исследования с “Ъ”. В 2021 году президент Владимир Путин поручил главам регионов регулярно (не менее раза в год) проводить «прямое общение с жителями регионов», и помощь в этом им как раз и оказывает «Диалог Регионы», в том числе через подконтрольные ему центры управления регионом (ЦУР). Напомним, что данная организация помогает органам власти работать в соцсетях, мессенджерах и интернете, и в самом «Диалоге» ее называют «основным идеологом проведения губернаторских прямых трансляций».

По сведениям специалистов АНО, за прошлый год к формату прямых линий прибегли 78 глав субъектов (в организации не сказали, в каких регионах отказались от этого формата). Чемпионом по просмотрам стал вологодский губернатор Олег Кувшинников, чей прямой эфир набрал 738,6 тыс. просмотров. Самый длительный сеанс общения с гражданами провел глава Башкирии Радий Хабиров — 4 часа 37 минут. Общее количество просмотров прямых линий губернаторов за 2022 год составило 17,5 млн, суммарная длительность — 185 часов 23 минуты.

Чаще всего с жителями в прошлом году общалась Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ) — 22 эфира, на втором месте Александр Дрозденко (Ленинградская область) с 11 трансляциями, на третьем — Владимир Владимиров (Ставропольский край), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий округ) и Сергей Цивилев (Кемеровская область), организовавшие по 7 прямых линий. Шесть раз в прямом эфире был господин Кувшинников, пять — глава Курской области Роман Старовойт.

Всего в ходе прямых линий граждане задали губернаторам 77,9 тыс. вопросов и получили на них 12 тыс. ответов, из которых в режиме реального времени было дано 15,6%. Больше всего вопросов задали главе Чечни Рамзану Кадырову — 9 тыс. По данным «Диалог Регионы», в основном вопросы граждан к губернаторам касаются социальной сферы, строительства, ремонта дорог, развития городского и муниципального транспорта, ЖКХ, специальной военной операции и поддержки военнослужащих и их семей.

Кстати, в 2023 году губернаторы тоже уже набирают хорошую статистику, отмечают в «Диалоге»: за первый квартал их прямые линии посмотрели 3,8 млн человек. Наталья Комарова по-прежнему сохраняет лидерство и провела уже восемь прямых линий, Александр Дрозденко выступает в таком формате перед гражданами два раза в месяц. Отдельно эксперты выделяют опыт главы прифронтовой Белгородской области Вячеслава Гладкова, который регулярно проводит короткие прямые линии «10 вопросов губернатору». «По данным ЦУР, только за год он провел 187 эфиров и ответил на 2,5 тыс. вопросов местных жителей»,— подсчитали в «Диалоге». Впрочем, этот формат не входит в общую статистику прямых линий, так как не подразумевает общения с жителями в реальном времени.

При этом специалисты «Диалога» отмечают, что подобные нестандартные форматы используют и другие губернаторы. Так, глава Самарской области Дмитрий Азаров провел прямой эфир во время совещания по вопросам ЖКХ, а Дмитрий Артюхов летом совершил несколько выездов по городам округа, в ходе которых тоже проводил эфиры во время встреч с местными жителями. «Еще один тренд — это ведение моноэфиров сидя перед экраном телефона»,— рассказывают в «Диалоге». Таким способом коммуникации с жителями уже воспользовались Александр Моор (Тюменская область), Василий Орлов (Амурская область), Павел Малков (Рязанская область) и Владимир Владимиров.

По статистике, прямые линии все чаще проходят в смешанных форматах — с одновременной трансляцией на телевидении и в соцсетях. Так, в 2022 году исключительно на площадках соцсетей было проведено 68,8% всех трансляций, 26,4% одновременно шли и по телевидению, а 4,8% — только на ТВ. В этом году в смешанном формате проведено уже 47,1% всех прямых линий и 50% — только в соцсетях.

В АНО «Диалог Регионы» говорят, что формат прямых линий становится новым трендом в диалоге губернаторов с жителями их регионов. «Согласно последним социсследованиям "Диалога", 65% жителей нравится смотреть прямые линии, а главными особенностями трансляций они называют искренность и конструктивность спикеров. Главы регионов также высоко оценили этот формат: они стали чаще выходить в эфир, некоторые делают это несколько раз в месяц,— рассказывает первый заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.— Люди по обе стороны экрана видят пользу в прямых линиях. Прямая линия глав регионов в соцсетях — это, по сути, формат разговора "глаза в глаза", что, безусловно, напрямую влияет на выстраивание доверительных отношений между властью и обществом. Прямые ответы на сложные вопросы, а где-то и справедливая критика в адрес чиновников — все это сближает власть с гражданами».

Впрочем, сторонний эксперт выражает некоторый скепсис относительно слишком широкого масштабирования формата прямых линий. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обращает внимание на то, что у губернаторов разные формы «медиазависимости» и различные «представления о прекрасном» в коммуникации с жителями. Одни и так постоянно на виду, другие действительно предпочитают форматы прямых линий, а для третьих предпочтительнее монологи. «Прямые линии могут быть результативны, если они подготовлены (не в смысле подготовленные вопросы, хотя так бывает, а являются поводом для объявления неких инициатив) и при этом не зарегулированы. Реально такой формат сложно соблюсти, особенно в условиях роста зарегулированности коммуникации власти и граждан. Но принято считать, что это более живой формат, способный создавать ощущение обратной связи с властью у тех, кто в эту обратную связь склонен верить»,— заключает политолог.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова

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