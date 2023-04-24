Региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) пытается через суд аннулировать результаты дополнительных выборов муниципальных депутатов. С соответствующим иском в Красносельский районный суд Петербурга от лица регионального отделения партии обратился юрист Иван Попов. Если иск будет удовлетворен, суд может аннулировать результаты прошедших довыборов в МО «Город Красное Село», где оба мандата достались кандидатам от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургское отделение партии СРЗП подало иск в Красносельский районный суд из-за нарушений участковой избирательной комиссии (УИК) 1213 и территориальной избирательной комиссии (ТИК) 29 в МО «Город Красное Село». Причиной партийного недовольства стал проигрыш их кандидата Галины Симоненковой. Теперь региональное отделение партии через суд добивается признания действий УИК 1213 и ТИК 29 незаконными. В исковом заявлении указаны требования: отменить решение участковой избирательной комиссии 1213 о невозможности установления итогов голосования на подконтрольном им участке; признать незаконным акт УИК от 10.04.2023, где комиссия признает недействительными 107 бюллетеней; обязать УИК провести повторный подсчет голосов избирателей, а также признать незаконным решение ТИК, в котором комиссия признала итоги голосования на участке недействительными. Административными истцами выступили кандидат в депутаты от СРЗП Галина Симоненкова и региональное отделение партии.

По мнению представителя истцов Ивана Попова, суд для партии является важным имиджевым моментом. В случае, если судья удовлетворит исковые требования, результаты выборов на участке могут быть аннулированы. Тогда победившие на довыборах кандидаты от «Единой России» Татьяна Исакова и Алла Павлова лишатся мандатов, а на участке будут объявлены довыборы.

«Как оптимист, надеюсь, что решение суда изменит состав депутатов. По прошлым процессам срок судебных разбирательств может занять от полугода до двух лет»,— сообщил Иван Попов.

Общие данные по итогам голосования по округу предварительно выглядели следующим образом: первое место занимала кандидат-единоросс Татьяна Исакова с 1007 голосами, на втором месте был кандидат от эсеров Галина Симоненкова — 828 голосов, далее по списку шла Алла Павлова от «Единой России» — 714 голосов. Первые два кандидата получают мандаты. Однако из-за аннулирования результатов голосования в УИК 1213, где 221 избиратель проголосовал за кандидата от партии эсеров, госпожа Симоненкова проиграла на выборах.

Кандидат от партии рассказала, что суд необходим в первую очередь жителям, чьи голоса были «слиты в унитаз».

«Жители должны понимать, что мы действительно отстаиваем их голоса. Это важно, чтобы у людей не пропало желание идти дальше. Своими действиями мы пытаемся поднять явку, потому что с такими историями можно бороться только явкой. Если мы будем глобально думать о сложившейся ситуации, то это очень страшно. Мы понимаем, что всегда на участках бывают какие-то истории с вбросами, нарушениями, но чтобы вот так нагло, мерзко и открыто… Тем более с военными. Это прецедент. Мы должны объяснить горизбиркому, что народ — это не стадо»,— пояснила госпожа Симоненкова.

«Я в курсе всей ситуации и скажу вам, что подавать в суд эсерам нужно. Их кандидат точно побеждал. И поэтому нужно показать, что они за своих кандидатов бьются. Это возможность добиться справедливости или некоего адекватного судебного решения,— говорит доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор,— Хотя с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что итоги суда положительными для эсеров не будут».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за нарушений выездной избирательной комиссии, которая поехала к избирателям в военную части поселка Хвойный, с бюллетенями вышла накладка. В одном из ящиков бюллетеней оказалось в 4,5 раз больше, чем заявлений от граждан. Этот ящик учитывать при голосовании не стали. Далее на участок прибыли три члена ТИК 29, которые должны были разобраться с оставшимися бюллетенями. После их приезда выяснилось, что из уже подсчитанного ящика, где было 107 бюллетеней, один пропал. Совокупность нарушений привела УИК и ТИК к решению о признании итогов голосования на участке недействительными. Для принятия мер по установлению причин пропажи одного заявления госпожа Симоненкова вызвала в помещение УИК 1213 полицию. Члены УИК и члены ТИК, не дожидаясь прибытия полиции, покинули помещение для голосования.

Глава регионального отделения СРЗП Надежда Тихонова сообщила, что отменой результатов голосования Санкт-Петербургская избирательная комиссия продемонстрировала наплевательское отношение к волеизъявлению военнослужащих и их семей.

«Очередной скандал на выборах показывает реальное отношение петербургских властей к военным, результатам их волеизъявления и законному желанию получить своего представителя в муниципалитете,— заявила госпожа Тихонова.— Данная ситуация бросает тень на всю избирательную систему города, что выглядит особенно тревожно с учетом начавшейся подготовки к главным выборам страны — президента Российской Федерации».

Екатерина Рязанова