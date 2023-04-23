Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча состоялась в Астане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stev Bonhage / FIDE Фото: Stev Bonhage / FIDE

Игра закончилась на 45-м ходу: Дин Лижэнь добровольно избавился от лишней пешки, на доске остались два короля. Партия завершилась вничью из-за недостатка фигур.

Счет в матче после десяти партий 5,5:4,5 в пользу россиянина. Следующая партия пройдет 24 апреля. Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Всего в матче за титул чемпиона мира запланировано 14 партий. Для досрочной победы один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка (за победу начисляется 1 балл, за ничью — 0,5 балла).

Лусине Баласян