«Спеть вместо Аллы не сможет никто»

Незадолго до недавнего дня рождения Аллы Пугачевой Иван Ургант, записывающий музыку под псевдонимом Гриша Ургант, выпустил свою версию песни Юрия Чернавского из репертуара Аллы Пугачевой «Я не могу без тебя». Игорь Гаврилов встретился с Иваном Ургантом на фестивале «Каникулы с "Би-2"» и поговорил о том, как музыка из прошлого стимулирует его эстрадную ипостась.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Иван Ургант

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Правильно ли я понимаю, что «Я не могу без тебя» — это результат вашего многолетнего увлечения 1980-ми?

— Когда мы с командой «Вечернего Урганта» делали новогоднее шоу «Голубой Ургант», я приостановил многолетнее коллекционирование (а если быть откровенным — скупку) гитар и купил очень много синтезаторов. Они пригодились, когда мы стали отбирать песни и решили обратиться не к «оперативной памяти», а, условно говоря, к «хард-диску». Когда ты эти неочевидные песни слышишь, они рождают удивительный спектр чувств. Ты мог их забыть или никогда не слышать, но кажется, что знал всю жизнь. Так было с песней «Ничего не говори» группы «Рок-острова» или с «На заре» «Альянса». Так в репертуаре Гриши Урганта появилась песня «Морального кодекса» «Ночной каприз». Такие же эмоции я испытал, когда придумывал кавер-версию песни «Секрета» «Моя любовь на пятом этаже». Ко мне обратились с предложением сделать песню «Ничего не бойся, я с тобой» для одноименного мюзикла. Мне этот период «Секрета» не очень близок. Но я очень люблю «Секрет» в целом и отказываться не стал. Получилась «Моя любовь на пятом этаже», решенная в совершенно иной стилистике, нежели оригинал, и как раз с тем звучанием, которого позволяла добиться моя коллекция синтезаторов. Что касается трека «Я не могу без тебя», то это не кавер, это скорее ремикс.

— «Я не могу без тебя» — не самая известная песня Юрия Чернавского.

— Юрий Чернавский — один из двух моих героев, имеющих отношение к двум недооцененным, на мой взгляд, культурным явлениям. Первое — это музыка Александра Зацепина к фильму «31 июня». Второе — это музыка Юрия Чернавского 1980-х. Их роднят две вещи. Во-первых, и саундтрек к «31 июня», и многие песни Чернавского делались в домашних студиях. И второе — это, конечно, голос Пугачевой. Удивительно, как она чувствовала «своих» авторов. Действительно, у Чернавского есть песни, которые находятся на поверхности, как саундтрек к фильму «Выше радуги», например, а есть те, что идут как бы вторым слоем. Я радуюсь, когда нахожу у него что-то, что я, может быть, и не слышал никогда.

— Вот и я никогда не слышал эту песню.

— Она — последняя на пластинке «Алла Пугачева поет песни Юрия Чернавского». А перед ней — «Белая дверь», «Робинзон», «Белая панама», «Кафе танцующих огней»... Я в этом году много копался в разного рода архивном телевизионном продукте и вдруг в очередной раз осознал, насколько для меня важна Алла Борисовна и период ее работы с Юрием Чернавским. Я нашел клип «Я не могу без тебя». В YouTube он лежит вместе с интервью, которое у Пугачевой берет партнер Чернавского Матвей Аничкин и в котором она говорит о том, как ей нравится работать с Чернавским. Затем начинается клип. Очень странный клип, в котором Чернавский едет с сыном на американском внедорожнике на реку и поет. А потом появляется голос Пугачевой. Чернавский до сих пор остается таким «невысказанным» персонажем в нашей музыке, он достоин гораздо большего. Есть у меня несколько идей, касающихся работы с его музыкой, и он к этим идеям вроде бы относится благосклонно.

— Вы работали с оригинальными пленками Пугачевой?

— Сейчас благодаря компьютерным технологиям голосовую дорожку можно вычленить из доступной всем фонограммы. То, как Пугачева поет эти четыре слова — "Я не могу без тебя",— меня обезоруживает. Изначально была идея просто получить права на песню и записать дуэт с какой-либо певицей. Я не переживал за мужской вокал в этой песне. Пение — не главный талант Чернавского, и Гриша Ургант с этой партией справился. Но я понял, что спеть вместо Аллы не сможет никто. Когда звучит ее голос, по спине бегут мурашки. Это не только мое чувство, достаточно почитать комментарии под клипом.

— Сложно ли было с ними договориться?

— Я совершенно не представлял себе, какую реакцию ожидать. Я не знал, согласится ли Чернавский. Не знал, хочет ли этого Алла, нужно ли ей это. Но они оба повели себя феноменально. Юра сказал: «Я тебе доверяю, делай». Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: «Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить». Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню. Ведь бывает всякое. Она могла разлюбить эту музыку, могла быть в ссоре с Чернавским. Но оказалось, что они в прекрасных отношениях. Я бы никогда не стал записывать эту песню, если бы кто-то из них был против. К счастью, мы успели выпустить песню прямо в день ее дня рождения.

— Я правильно понимаю, что обложку для сингла сделала нейросеть?

— Да, именно потому, что это ремикс с элементами мэшапа. С одной стороны, это Алла, которой никогда не существовало, а с другой — это Алла, которая находится глубоко в нашем сердце и душе.