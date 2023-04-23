Мишустин поручил наделить местные власти правом на поддержку семей участников спецоперации

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, который прошел 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Минфин, Минтруд, Минюст и Минэкономики должны подготовить предложения о внесении поправок, которые наделят органы местного самоуправления правом на разработку и реализацию мер социальной поддержки и помощи семьям военнослужащих, которые участвуют в военных действиях на Украине. Поручение должно быть выполнено к 17 мая.

Минтранс вместе с федеральными и региональными органами должен проанализировать маршруты общественного транспорта в селах и представить предложения по их развитию к 1 сентября. Ведомства также должны сообщить правительству о мерах поддержки для открытия автобусных маршрутов в селах до 1 октября.

Минобрнауки, Минфин и Минпромторг должны представить предложения мероприятий, которые повысят привлекательность образовательных программ по инженерно-техническим специальностям в вузах и позволят увеличить контрольные цифры приема на бюджетное обучение на них. Поручение должно быть выполнено к 1 июня.

Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения и федеральным и региональным органам власти нужно представить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах. Ведомства также должны разработать меры, которые обеспечат выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медвузов и выполнение условий договоров выпускниками-целевиками. Поручение должно быть выполнено к 1 октября.

Об отчете господина Мишустина в Госдуме — в материале «Ъ» «Адаптация без ажитации».

Олеся Павленко