По мотивам героики прошлого

7, 8, 9 мая Театр музыкальной комедии представляет музыкальную фантазию «Раскинулось море широко» на темы самого знаменитого после Седьмой симфонии Шостаковича произведения, звучавшего в блокадном Ленинграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет декорационного оформления спектакля «Раскинулось море широко», художник Кирилл Пискунов

Фото: Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии Макет декорационного оформления спектакля «Раскинулось море широко», художник Кирилл Пискунов

Фото: Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии

Героическая комедия «Раскинулось море широко», созданная в 1942 году группой авторов специально для Театра музыкальной комедии, стала абсолютным лидером репертуара: за первый год было сыграно 100 спектаклей. Либретто и музыка были написаны меньше, чем за месяц, за двадцать дней артисты разучили материал, а премьера состоялась 7 ноября 1942 года. Ленинградцы, переживавшие второй год блокады, приняли оперетту восторженно.

Современный спектакль поставил народный артист России Александр Кузин. Остросюжетная фабула, в которой есть и героизм, и любовная линия, выстроена по всем законам настоящего саспенса.